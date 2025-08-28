Milan, Pedullà duro: “Allegri non decide, per me deve dimettersi”

"Quando parliamo di Rabiot e Vlahovic parliamo delle richieste dell'allenatore, ma non sono compatibili con le idee della società. Se il Milan volesse potrebbe prendere Vlahovic, lui ha sempre parlato con Allegri". Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, parla duramente delle strategie del Milan e di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole dagli studi di 'Sportitalia': "Rabiot, devi spendere 6 milioni, ci sono le commissioni, non corrisponde al target del Milan. Il Milan fa il mercato a prescindere da ds e allenatore".