Milan, Pedullà duro: “Allegri non decide, per me deve dimettersi”

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, parla duramente delle strategie del Milan e di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
"Quando parliamo di Rabiot e Vlahovic parliamo delle richieste dell'allenatore, ma non sono compatibili con le idee della società. Se il Milan volesse potrebbe prendere Vlahovic, lui ha sempre parlato con Allegri". Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, parla duramente delle strategie del Milan e di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole dagli studi di 'Sportitalia': "Rabiot, devi spendere 6 milioni, ci sono le commissioni, non corrisponde al target del Milan. Il Milan fa il mercato a prescindere da ds e allenatore".

Ancora Pedullà: "Allegri non decide. Per me un allenatore che subisce queste cose deve dimettersi, come fai ad accettare delle cose del genere? Dico una cosa forte e personale. Quattro profili per l'attacco, ma un giocatore che ha chiesto Allegri lo vuoi portare? Secondo te può essere questo il Milan? Per me no".

Questo il duro pensiero di Pedullà sulla situazione in casa Milan. Vedremo cosa faranno i rossoneri in questi ultimi giorni di mercato.

