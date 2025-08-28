Milan, Musah parla del suo futuro: “Mi piacerebbe vincere grandi cose qui”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Musah ha parlato del suo futuro al Milan e della sua volontà di voler vincere. Ecco le sue dichiarazioni.

Il centrocampista americano del Milan, Yunus Musah , negli scorsi giorni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN , durante l’ultima puntata del podcast "The Football Reporters". Tra i tanti temi affrontati nel corso dell'intervista, ha parlato anche del suo futuro al Milan. Nonostante le tanti voci di calciomercato che lo accostano lontano da Milano, il centrocampista rossonero ha espresso la volontà di restare e di voler vincere. Ecco le sue dichiarazioni.

"Sono felice al Milan. È un grande club. Mi piacerebbe vincere grandi cose qui. È stato davvero bello vincere la Supercoppa la scorsa stagione, quindi mi piacerebbe vincere ancora. Questo è ciò che ci si aspetta da noi qui. Sono semplicemente felice qui e cerco di lavorare sodo per essere un giocatore fondamentale per la squadra".