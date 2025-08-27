Milan, Pastore: “La società sembra non avere a cuore l’aspetto sportivo”

"Forse siamo a un punto di svolta della storia recente del Milan. Io penso che se il Milan concluderà questa settimana, iniziata in maniera pessima con la sconfitta con la Cremonese, con un mercato di nomi modesti o secondari o semplicemente di terza fascia - come quelli che stiamo leggendo - penso che metterà la sottolineatura su una cosa che abbiamo già detto diverse volte lo scorso anno. Cioè, questa società non sembra avere a cuore l'aspetto sportivo del calcio. Economicamente non si può dir nulla, i bilanci sono in attivo, le cessioni sono state fatte anche in maniera eccellente, per oltre cento milioni di incassi, ma per vari motivi mi pare che sia un tema i cui nodi verranno al pettine tra stasera e il primo settembre. Siamo ancora, di nuovo, a Furlani, che - a quanto pare - ha idee diverse rispetto a quelle di Allegri e di Tare, al 26 di agosto".