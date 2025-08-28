Calciomercato Milan, occhio a Juanlu se parte Álex Jiménez

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha ricordato come si possa verificare un 'cambio della guardia' tutto spagnolo sulla fascia destra della compagine rossonera.

Calciomercato Milan, fari puntati su Juanlu del Siviglia

Tutto dipenderà dall'eventuale partenza di Álex Jiménez, classe 2005, duttile laterale iberico che è richiesto dal Como e dalla Roma. Il club lariano, attualmente, è quello più avanti su di lui.