Calciomercato Milan, occhio a Juanlu se parte Álex Jiménez

Qualora il Como dovesse modificare la propria offerta di prestito con diritto di riscatto a prestito con obbligo di riscatto, per il 'CorSport' il Milan potrebbe avallare la cessione dell'ex Real Madrid, ai ferri corti con l'allenatore Massimiliano Allegri.
Più adatto di Álex Jiménez a giocare da terzino destro—
Come lo sostituirebbe il Diavolo? Presumibilmente con Juanlu Sánchez, classe 2003, terzino destro sedotto e abbandonato dal Napoli e ora divenuto un concreto obiettivo dei rossoneri. Per caratteristiche, più adatto di Álex Jiménez a giocare in quella posizione in difesa.
Juanlu, nell'ultima stagione con la maglia del Siviglia, ha disputato 35 partite tra Liga e Copa del Rey, segnando 5 gol e fornendo 5 assist in 1.937' sul terreno di gioco.
