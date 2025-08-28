Pianeta Milan
Calciomercato Milan, occhio a Juanlu se parte Álex Jiménez

Juanlu Sánchez, terzino destro del Siviglia, al Milan in questo calciomercato estivo? Se dovesse uscire il connazionale Álex Jiménez ...
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come si possa verificare un 'cambio della guardia' tutto spagnolo sulla fascia destra della compagine rossonera.

Calciomercato Milan, fari puntati su Juanlu del Siviglia

Tutto dipenderà dall'eventuale partenza di Álex Jiménez, classe 2005, duttile laterale iberico che è richiesto dal Como e dalla Roma. Il club lariano, attualmente, è quello più avanti su di lui.

Qualora il Como dovesse modificare la propria offerta di prestito con diritto di riscatto a prestito con obbligo di riscatto, per il 'CorSport' il Milan potrebbe avallare la cessione dell'ex Real Madrid, ai ferri corti con l'allenatore Massimiliano Allegri.

Più adatto di Álex Jiménez a giocare da terzino destro

Come lo sostituirebbe il Diavolo? Presumibilmente con Juanlu Sánchez, classe 2003, terzino destro sedotto e abbandonato dal Napoli e ora divenuto un concreto obiettivo dei rossoneri. Per caratteristiche, più adatto di Álex Jiménez a giocare in quella posizione in difesa.

Juanlu, nell'ultima stagione con la maglia del Siviglia, ha disputato 35 partite tra Liga e Copa del Rey, segnando 5 gol e fornendo 5 assist in 1.937' sul terreno di gioco.

