Calciomercato Milan, potrebbero essere giorni di caos per quanto riguarda i rossoneri. Tante le possibili operazioni che si potrebbero definire in queste ultime ore. La dirigenza rossonera starebbe lavorando sull'attacco e il centrocampo, ma non sarebbe escluso un possibile investimento per un altro centrale di difesa dopo l'arrivo di De Winter dal Genoa. Occhio alle possibili cessioni: due centrocampisti sono fuori progetto da inizio stagione, ovvero Bennacer e Adli. Questi potrebbero essere anche i loro giorni.