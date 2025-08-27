Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, per Bennacer spunta una nuova pretendente: ecco chi

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, per Bennacer spunta una nuova pretendente: ecco chi

Calciomercato Milan, per Bennacer spunta una nuova pretendente: ecco chi
Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla del Milan e in particolare della possibile cessione di Ismael Bennacer. Sul centrocampista spunta un'altra squadra
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, potrebbero essere giorni di caos per quanto riguarda i rossoneri. Tante le possibili operazioni che si potrebbero definire in queste ultime ore. La dirigenza rossonera starebbe lavorando sull'attacco e il centrocampo, ma non sarebbe escluso un possibile investimento per un altro centrale di difesa dopo l'arrivo di De Winter dal Genoa. Occhio alle possibili cessioni: due centrocampisti sono fuori progetto da inizio stagione, ovvero Bennacer e Adli. Questi potrebbero essere anche i loro giorni.

Calciomercato Milan, Bennacer c'è il Bologna

—  

Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla del Milan e in particolare della possibile cessione di Ismael Bennacer. Sul centrocampista spunta un'altra squadra. Ecco le ultime novità dal post social su X.

LEGGI ANCHE

"Milan anche il Bologna ha preso informazioni sulle condizioni di uscita di Bennacer".

LEGGI ANCHE: Milan, cambio di strategia sul mercato. Salta Harder, i nuovi nomi | NEWS PM>>>

Come riportato sempre da Longari, il Bologna non avrebbe cambiato idea su Fabbian: il giocatore che piacerebbe al Milan, sarebbe ritenuto incedibile dai rossoblù. Vedremo se qualcosa potrà cambiare in queste ultime ore bollenti di calciomercato.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Chukwueze e Musah: cessioni vicine! Le ultime
Milan, Vlahovic più Rabiot? Cambia tutto! Harder saltato. Comuzzo e le cessioni …

© RIPRODUZIONE RISERVATA