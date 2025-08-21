Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Calciomercato Milan, Longari: “Boniface non è un ripiego. Sembrava utopia …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Longari: “Boniface non è un ripiego. Sembrava utopia …”

Calciomercato Milan, Longari: 'Boniface non è un ripiego. Sembrava utopia ...'
Il giornalista Gianluigi Longari ha stilato un lungo ed interessante editoriale sull'arrivo al Milan di Victor Boniface dal Bayer Leverkusen
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di calciomercato, ha stilato un lungo ed interessante editoriale questa mattina sulle colonne di 'Sportitalia', soffermandosi sull'arrivo al Milan di Victor Boniface. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole in merito.

Calciomercato Milan, Longari applaude Tare per Boniface: e ricorda che ...

"Se dovesse essere Boniface, comunque vada, di tutto si potrebbe parlare meno che di una scelta di ripiego. Da tempi non sospetti, e nel pieno del giro di consultazioni con tutte le prospettive offensive vagliate dai rossoneri, avevamo individuato il centravanti del Bayer Leverkusen come il preferito del Direttore Sportivo Igli Tare. Era l’inizio di luglio. Ed evidentemente di lì in poi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, con il Milan che ha proseguito un lavoro in parallelo su più tavoli che non si è esaurito nemmeno ora".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il mercato 'rivela' i piani di Allegri? Ecco perché >>>

"Basti pensare che nelle stesse ore in cui il Ds del Milan formalizzava la proposta alle “aspirine”, il Milan incaricava un suo intermediario di partire per Londra per un confronto diretto con la famiglia di Rasmus Hojlund. Per cercare di strappare quel “sì” del danese che nei giorni precedenti era stato tanto agognato dai meneghini. Questione di strategie, ma anche di sagacia nella pazienza che ha avuto lo stesso Tare nel tessere la sua trama. Ottenendo condizioni di formula ed economiche (prestito con diritto di riscatto a 26 milioni più bonus sino a sfiorare i 30) che parevano come una totale utopia nei primi approcci esplorativi con il Bayer Leverkusen".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA