"Se dovesse essere Boniface, comunque vada, di tutto si potrebbe parlare meno che di una scelta di ripiego. Da tempi non sospetti, e nel pieno del giro di consultazioni con tutte le prospettive offensive vagliate dai rossoneri, avevamo individuato il centravanti del Bayer Leverkusen come il preferito del Direttore Sportivo Igli Tare. Era l’inizio di luglio. Ed evidentemente di lì in poi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, con il Milan che ha proseguito un lavoro in parallelo su più tavoli che non si è esaurito nemmeno ora".