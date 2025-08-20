Calciomercato Milan, Rabiot cedibile e Allegri ci pensa. Serve che ...

Calciomercato Milan, si riapre uno spiraglio per Rabiot? — Rabiot, ha ribadito 'Tuttosport', non giocherà più nell'OM. Dopo l'addio alla Juve, nel 2024, aveva avuto un flirt con il Milan prima di trasferirsi in Francia alla corte di Roberto De Zerbi. Ora il club rossonero potrebbe tornare a pensare al giocatore, spinto, soprattutto, dal suo sponsor principale: Massimiliano Allegri.

Non è un mistero, infatti, il feeling tra Allegri e Rabiot. Il Milan, oggi, però, a centrocampo è al completo. C'è un però. L'OM rivorrebbe con sé Ismaël Bennacer, che ha avuto in prestito negli ultimi mesi e che attualmente è fuori rosa al Milan. Uno scambio tra i due giocatori, che hanno valutazione e stipendio simile, non è da escludere.

Può arrivare se si verifica una di queste due condizioni — L'ipotesi è complicata, ma a fine mercato le cose potrebbero anche cambiare. C'è un'altra variabile che potrebbe consentire l'approdo di Rabiot al Milan in questo calciomercato estivo. Quale? L'Al-Ahli ha messo nel mirino anche Youssouf Fofana, oltre a Manuel Locatelli della Juventus e Denis Zakaria del Monaco, quale rinforzo in mediana per sostituire il partente Franck Kessié.

Il Milan la scorsa estate ha investito 25 milioni di euro per acquistar Fofana dal Monaco. Per Allegri è un titolare, però un’offerta superiore ai 35 milioni di euro potrebbe far vacillare la dirigenza che in questa estate ha dimostrato di saper ascoltare le proposte. Con la partenza di Fofana, Rabiot a quel punto diventerebbe una soluzione gradita ad Allegri. La madre-agente Véronique, intanto, inizia a proporlo ai club: lo ha fatto anche con l'Inter, ma i nerazzurri non sembrano essere interessati.