Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. In attacco cambia tutto! Harder, Vlahovic, le ultime novità. Due cessioni in arrivo e occhio a Rabiot e Comuzzo. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA