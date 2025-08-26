Calciomercato Milan, può arrivare Fabbian? Pellegatti spiega come

Pianeta Milan
Calciomercato. Nella giornata di ieri si è parlato di un interessamento concreto del Milan per Fabbian del Bologna. Il commento di Pellegatti
Redazione PM

La prima giornata di Serie A - sconfitta in casa contro la neopromossa Cremonese - ha evidenziato un problema della rosa del Milan. Tra i rossoneri ci sono pochi giocatori in grado di incidere in zona gol. Da qui, probabilmente, la richiesta di Allegri di acquistare sul calciomercato un centravanti e una mezzala d'inserimento. Quest'ultima potrebbe essere stata identificata in Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna. Carlo Pellegatti ha parlato via YouTube di questa notizia di mercato, spiegando come potrebbe realizzarsi questo trasferimento e commentando la possibile operazione. La situazione è intricata perché - prima di acquistare Fabbian - il Milan dovrebbe cedere Musah. Tale cessione, però, dipende anche da un'altra operazione che coinvolge Napoli e Atalanta. Di seguito, si riportano le parole del giornalista.

Calciomercato, Fabbian al Milan? La situazione

"Ieri mattina c’era la voce: 'Fabbian 15 milioni, trattativa avanti'. A Bologna hanno sempre detto: 'Trattativa? Non abbiamo niente di concreto'. Poi, nel corso della giornata, questa panna montata ha incominciato a scendere".

"Primo punto: il Milan sembrava dovesse andare sul bravo Fabbian, giocatore del Bologna, solo se uscisse Musah. Vi racconto com’è il domino: per uscire Musah, l’Atalanta deve offrire 25-30 milioni. Li offrirebbe solo se Brescianini andasse al Napoli. A quel punto non avrebbe più il centrocampista e verrebbe dal Milan per prendere Musah. E il Milan, si diceva ieri, sarebbe andato dal Bologna a prendere Fabian. Questo era il giro. Però ieri sera è venuta la notizia che Fabbian non è in vendita, e probabilmente questa manovra va a cadere".

LEGGI ANCHE: Lecce-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende in difesa

"Anche perché, riflessione di chiusura: pensate come sarebbe l’operazione. Il Milan vende Pobega a 7-9 milioni: Pobega è titolare del Bologna, ha giocato da titolare nella sconfitta contro la Roma. Il Milan lo vende, prende 7 milioni per un titolare del Bologna e poi andrebbe a comprare Fabian, un giocatore alternativo, rimasto in panchina, a 14. Ma vi pare un’operazione? Porti a casa 7 per un titolare, e ne dai 14 per un panchinaro. Sarebbe stata una genialata… al contrario".

