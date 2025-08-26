Calciomercato Milan, può arrivare Fabbian? Pellegatti spiega come

La prima giornata di Serie A - sconfitta in casa contro la neopromossa Cremonese - ha evidenziato un problema della rosa del Milan. Tra i rossoneri ci sono pochi giocatori in grado di incidere in zona gol. Da qui, probabilmente, la richiesta di Allegri di acquistare sul calciomercato un centravanti e una mezzala d'inserimento. Quest'ultima potrebbe essere stata identificata in Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna. Carlo Pellegatti ha parlato via YouTube di questa notizia di mercato, spiegando come potrebbe realizzarsi questo trasferimento e commentando la possibile operazione. La situazione è intricata perché - prima di acquistare Fabbian - il Milan dovrebbe cedere Musah. Tale cessione, però, dipende anche da un'altra operazione che coinvolge Napoli e Atalanta. Di seguito, si riportano le parole del giornalista.