Calciomercato Milan, può arrivare Fabbian? Pellegatti spiega come

"Primo punto: il Milan sembrava dovesse andare sul bravo Fabbian, giocatore del Bologna, solo se uscisse Musah. Vi racconto com’è il domino: per uscire Musah, l’Atalanta deve offrire 25-30 milioni. Li offrirebbe solo se Brescianini andasse al Napoli. A quel punto non avrebbe più il centrocampista e verrebbe dal Milan per prendere Musah. E il Milan, si diceva ieri, sarebbe andato dal Bologna a prendere Fabian. Questo era il giro. Però ieri sera è venuta la notizia che Fabbian non è in vendita, e probabilmente questa manovra va a cadere".
"Anche perché, riflessione di chiusura: pensate come sarebbe l’operazione. Il Milan vende Pobega a 7-9 milioni: Pobega è titolare del Bologna, ha giocato da titolare nella sconfitta contro la Roma. Il Milan lo vende, prende 7 milioni per un titolare del Bologna e poi andrebbe a comprare Fabian, un giocatore alternativo, rimasto in panchina, a 14. Ma vi pare un’operazione? Porti a casa 7 per un titolare, e ne dai 14 per un panchinaro. Sarebbe stata una genialata… al contrario".
© RIPRODUZIONE RISERVATA