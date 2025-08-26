Orlando critico: “Inter e Napoli mi convincono. Il Milan ha comprato ma…”

Massimo Orlando, ex calciatore e oggi commentatore radiofonico, è intervenuto ai microfoni del programma “Maracanà” di TMW Radio. Tra i vari temi trattati, ha parlato anche del calciomercato del Milan. Ecco le sue parole.
"Le amichevoli non contano nulla. Il Milan ha comprato, ma ha ceduto giocatori importanti. A bocce ferme l’Inter è la squadra che mi convince di più, insieme al Napoli”.
