Orlando critico: “Inter e Napoli mi convincono. Il Milan ha comprato ma…”

Massimo Orlando analizza il calciomercato del Milan a TMW Radio: l’ex calciatore commenta le mosse dei rossoneri
Francesco De Benedittis

Massimo Orlando, ex calciatore e oggi commentatore radiofonico, è intervenuto ai microfoni del programma “Maracanà” di TMW Radio. Tra i vari temi trattati, ha parlato anche del calciomercato del Milan. Ecco le sue parole.

Milan, ecco il commento di Orlando sul calciomercato rossonero

"Le amichevoli non contano nulla. Il Milan ha comprato, ma ha ceduto giocatori importanti. A bocce ferme l’Inter è la squadra che mi convince di più, insieme al Napoli”.

