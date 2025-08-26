Calciomercato Milan, la Juventus voleva Saelemaekers per Vlahovic ma …

La Juventus aveva provato a chiedere Alexis Saelemaekers al Milan nei dialoghi per Dusan Vlahovic: ecco l'indiscrezione e la risposta

Negli ultimi giorni si è parlato dell'interesse della Juventus per Alexis Saelemaekers del Milan, magari nell'ambito di uno scambio che potrebbe portare Dusan Vlahovic in rossonero. Il serbo è infatti il preferito di Massimiliano Allegri in attacco, sebbene la sua volontà di non ridursi l'ingaggio renda tutto molto complicato. Il collega Alessandro Jacobone, sul proprio profilo 'X', ha svelato un retroscena a riguardo.