Calciomercato Milan, la Juventus voleva Saelemaekers per Vlahovic ma …

La Juventus aveva provato a chiedere Alexis Saelemaekers al Milan nei dialoghi per Dusan Vlahovic: ecco l'indiscrezione e la risposta
Fabio Barera
Negli ultimi giorni si è parlato dell'interesse della Juventus per Alexis Saelemaekers del Milan, magari nell'ambito di uno scambio che potrebbe portare Dusan Vlahovic in rossonero. Il serbo è infatti il preferito di Massimiliano Allegri in attacco, sebbene la sua volontà di non ridursi l'ingaggio renda tutto molto complicato. Il collega Alessandro Jacobone, sul proprio profilo 'X', ha svelato un retroscena a riguardo.

Mercato Milan, scambio Saelemaekers-Vlahovic: la Juventus ci provò ma ...

Secondo quanto riferito, infatti, nelle prime fasi della trattativa la Juventus aveva chiesto Alexis Saelemaekers al Milan, che però aveva risposto freddamente. Questo anche perché Massimiliano Allegri stravede per il belga, tanto quanto ambisce al serbo.

"Confermo quanto riportatovi giorni fa: La Juventus chiese al Milan Alexis Saelemaekers. In occasione delle prime fasi di apertura della trattativa per Dusan Vlahovic. Confermo altresì che la società rossonera rispose freddamente a tale richiesta. Non posso garantire che mantengano tale posizione, in fondo chi può farlo di fronte a strategie e decisioni isterico/compulsive di questi giorni? Però la linea al momento è questa, nella speranza che non muti. Allegri stravede per il belga, tanto quanto ambisce al serbo".

