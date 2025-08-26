Milan, ora serve un’accelerata: per vincere non può bastare Harder. E Allegri …

Pianeta Milan
Il solo Conrad Harder non può bastare per rendere competitivo il Milan per qualcosa di importante: negli ultimi giorni serve ...
Il Milan continua ad insistere su Conrad Harder, che almeno in attacco è diventato la pista numero uno. Dopo che è saltato l'affare Victor Boniface, in seguito alle visite mediche svolte, il club rossonero ha spostato il proprio focus su un'altra trattativa, quella che porta al classe 2005 dello Sporting Lisbona che comunque era già seguito. Al momento non ci sarebbe ancora il via libera per farlo viaggiare semplicemente perché il club portoghese vorrebbe attendere l'arrivo del suo sostituto Fotis Ioannidis. In ogni caso, secondo quanto filtra da alcuni ambienti, l'intenzione della società sarebbe quella di fermarsi qui con gli innesti in quella zona di campo.

Ora, posto che questo è tutto da verificare, è anche vero che ormai di tempo ne è rimasto poco prima della fine del calciomercato estivo. Il Milan non può permettersi di prendere il solo attaccante danese in attacco, perché in questo modo non può pensare di vincere qualcosa in un anno in cui comunque non ha le coppe. E abbiamo visto di cosa è stato capace il Napoli. Il Diavolo non può permettersi di giocare una stagione intera con Santiago Gimenez e Conrad Harder come prime punte vere e con Rafael Leao da 'adattato'.

È necessario l'innesto di almeno un altro attaccante di una certa caratura, magari proprio quel Dusan Vlahovic tanto richiesto da Massimiliano Allegri. Tra l'altro non basta nemmeno la presenza del tecnico livornese e del direttore sportivo Igli Tare per lenire le paure dei tifosi. Quello che serve in questi ultimi giorni è un'impennata nel mercato con innesti chiesti espressamente dall'allenatore e non con Piani B o C per sopperire. Altrimenti che senso ha avuto la scelta di quello che viene ritenuto un vincente, se non viene nemmeno ascoltato?

