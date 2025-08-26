Calciomercato Milan, Allegri vuole Rabiot: contatti in corso! I dettagli

Il Milan di Massimiliano Allegri si sta muovendo per Adrien Rabiot. Il centrocampista in forza al Marsiglia è stato spesso accostato al club rossonero negli ultimi tempi, ma non c'è mai stato qualcosa di serio. Dopo la sua rottura con Roberto De Zerbi, parzialmente risanata, si sarebbero però mosso qualcosa e il Diavolo ora si starebbe avvicinando all'ex Juventus, che con il tecnico livornese ha già lavorato proprio in bianconero. A fornire gli ultimi aggiornamenti in merito ci ha pensato Matteo Moretto, tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'.