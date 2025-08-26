Calciomercato Milan, Allegri vuole Rabiot: contatti in corso! I dettagli

Il Milan avrebbe mosso i primi passi per Adrien Rabiot, richiesta esplicita di Massimiliano Allegri per questo calciomercato: i dettagli
Il Milan di Massimiliano Allegri si sta muovendo per Adrien Rabiot. Il centrocampista in forza al Marsiglia è stato spesso accostato al club rossonero negli ultimi tempi, ma non c'è mai stato qualcosa di serio. Dopo la sua rottura con Roberto De Zerbi, parzialmente risanata, si sarebbero però mosso qualcosa e il Diavolo ora si starebbe avvicinando all'ex Juventus, che con il tecnico livornese ha già lavorato proprio in bianconero. A fornire gli ultimi aggiornamenti in merito ci ha pensato Matteo Moretto, tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'.
Calciomercato Milan, contatti per Rabiot: lo ha chiesto Allegri. Prima mossa ufficiale
—
Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato, infatti, il Milan avrebbe avviato i primi contatti per Adrien Rabiot. I rossoneri avrebbero mosso i primi passi concreti per il centrocampista francese che sarebbe un'esplicita richiesta di Massimiliano Allegri. Le parti starebbero studiano la fattibilità dell'operazione. Ancora non si parla di cifre o di formula.