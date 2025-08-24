Calciomercato Milan, Rabiot può arrivare: ecco le condizioni

C’è da precisare che le condizioni per far arrivare Rabiot, attualmente in rottura con l’OM e messo fuori rosa, sono chiare: deve esserci prima una cessione. Il nome più quotato è quello di Musah. Il quale ha molte pretendenti in Italia e all’estero, ma finora nessuna ha presentato un’offerta soddisfacente per il Milan.
La trattativa con Rabiot potrebbe essere più semplice del previsto, vista la situazione delicata in cui si trova all’OM, dove è stato messo fuori rosa e di fatto obbligato a cercare una nuova squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA