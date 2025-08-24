Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Rabiot può arrivare: ecco le condizioni

Calciomercato Milan: prende quota Rabiot! Il centrocampista francese già allenato da Allegri può arrivare, ma solo ad una condizione.
Francesco De Benedittis

Dopo l’incontro avvenuto oggi a Casa Milan tra Massimiliano Allegri e i dirigenti rossoneri per definire le strategie, trapela un’importante novità. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dall’incontro sarebbe preso in considerazione il nome di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, già allenato da Allegri ai tempi della Juventus, gode di un ottimo rapporto con il tecnico livornese. Il quale sarebbe molto contento di riaccoglierlo in rossonero.

C’è da precisare che le condizioni per far arrivare Rabiot, attualmente in rottura con l’OM e messo fuori rosa, sono chiare: deve esserci prima una cessione. Il nome più quotato è quello di Musah. Il quale ha molte pretendenti in Italia e all’estero, ma finora nessuna ha presentato un’offerta soddisfacente per il Milan.

La trattativa con Rabiot potrebbe essere più semplice del previsto, vista la situazione delicata in cui si trova all’OM, dove è stato messo fuori rosa e di fatto obbligato a cercare una nuova squadra.

 

