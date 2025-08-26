Musah: 'Al Milan sono felice. Voglio vincere tre trofei. Io e Pulisic ...'

Sull'assenza in Gold Cup: "Onestamente, ero dispiaciuto di non poter andare alla Gold Cup. Gli allenatori erano tutti delusi dal fatto che non ci fossi andato, ma alla fine ho dovuto prendere quella decisione da solo perché avevo bisogno di staccare la spina dopo una stagione difficile. Avevo bisogno di quel periodo di pausa. Alla fine, ho pensato di prendermi quel periodo di pausa in modo da poter essere in forma per continuare l'intera stagione e dare il massimo per il club e la nazionale".

"È stata una decisione molto difficile perché la gente avrebbe potuto facilmente dire 'tutti gli altri stanno giocando, perché tu no?' Ma non c'è nessun altro nel mio corpo, nessun altro nella mia testa. Chiunque mi conosca sa che sono un ragazzo onesto e laborioso, ma quando i tempi sono stati come quelli e non ho potuto continuare a giocare per quell'estate, ho dovuto prendere quella decisione da solo. Nessun altro sa come mi sento e spero che la gente abbia capito la mia decisione: si trattava di prendermi cura di me stesso e di riuscire a tornare e dare il massimo per il resto della stagione".

Sul suo futuro al Milan: "Sono felice al Milan. È un grande club. Mi piacerebbe vincere grandi cose qui. È stato davvero bello vincere la Supercoppa la scorsa stagione, quindi mi piacerebbe vincere ancora. Questo è ciò che ci si aspetta da noi qui. Sono semplicemente felice qui e cerco di lavorare sodo per essere un giocatore fondamentale per la squadra".

Sul rapporto con Christian Pulisic: "Abbiamo legato molto bene da quando siamo entrambi al Milan. Prima non eravamo così uniti, ma ora direi che lo siamo. Imparo molto da lui ogni giorno e durante le partite. Ha fatto delle ottime stagioni qui. Sto solo imparando da lui. È un bravo ragazzo, quindi mi diverto a giocare con Christian".