Calciomercato Milan, Moretto: “Musah all’Atalanta? Situazione bloccata”

Musah andrà all'Atalanta? L'operazione riguardante il calciomercato in uscita del Milan è bloccata. Lo riporta Matteo Moretto via YouTube
Il Milan continua a muoversi sul calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Da tempo si parla della cessione di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense ha vissuto un'estate particolare. A inizio mercato, sembrava promesso sposo del Napoli campione d'Italia. Poi, la trattativa è saltata e Musah ha svolto la preparazione estiva agli ordini di Allegri. L'allenatore livornese pare essere rimasto ben impressionato dall'impegno e dalla dedizione profusi dal numero 80 negli allenamenti. Dunque, gradirebbe tenerlo in rosa.

Allo stesso tempo, però, l'Atalanta ha chiesto informazioni sul giocatore e potrebbe a breve inviare un'offerta al Milan. La trattativa è però complicata, essendo legata ad altre operazioni riguardanti centrocampisti di altre squadre di Serie A. Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione all'interno di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, si riportano le sue parole.

"Ad oggi, non c'è un accordo tra Atalanta e Milan per quanto riguarda Yunus Musah e conseguentemente nemmeno tra Atalanta e Napoli per Marco Brescianini". "È vero che l'Atalanta ha fatto dei passi importanti verso Musah, è vero che l'Atalanta sarebbe anche pronta e disposta a presentare un'offerta ufficiale al Milan nel giro di poche ore, però in questo momento non c'è ancora questo triplo incastro tra le parti. Quindi, situazione in questo momento ferma".

