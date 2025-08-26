Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: “Il Bologna non sta dando l’ok per Fabbian”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Il Bologna non sta dando l’ok per Fabbian”

Calciomercato Milan, Moretto: 'Il Bologna non sta dando l'ok per Fabbian'
Il Milan è alla ricerca di una mezzala sul calciomercato. Il profilo individuato è quello di Fabbian del Bologna. Il punto di Matteo Moretto
Redazione PM

Dopo la sconfitta con la Cremonese, Massimiliano Allegri ha chiesto una mezzala con gol nelle gambe. Il profilo ideale potrebbe essere quello di Rabiot, pupillo dell'allenatore livornese. La dirigenza rossonera, però, sembra più orientata a investire su un giocatore giovane.

Infatti, sono stati avviati i contatti con il Bologna per informarsi sulla situazione di Giovanni Fabbian, il quale non sembra al centro del progetto di Vincenzo Italiano. Matteo Moretto - esperto di calciomercato - ha fatto il punto della situazione del centrocampista all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, si riportano le parole del giornalista.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Vlahovic, Giménez e Dovbyk: Milan, le ultime mosse di calciomercato >>>

Calciomercato Milan, a che punto siamo per Fabbian?

—  

"Oggi ci sono stati dei contatti diretti tra Milan e Bologna per Fabbian, ma la situazione non è ancora in stato avanzato. Il primo motivo è che il Bologna, in questo momento, vorrebbe prima trovare un sostituto di Fabbian. Vorrebbe avere un calciatore già pronto prima di dare l'ok a un'eventuale cessione del suo centrocampista. Quindi ad oggi non c'è l'ok, non c'è il via libera da parte del Bologna a una partenza di Fabbian".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Moretto: “Musah all’Atalanta? Situazione bloccata”
Vlahovic, Giménez e Dovbyk: Milan, le ultime mosse di calciomercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA