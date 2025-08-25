Pianeta Milan
Malesani svela il retroscena sul mancato arrivo al Milan. Le sue parole

Malesani svela il retroscena sul mancato arrivo al Milan. Le sue parole - immagine 1
Malesani poteva essere allenatore del Milan? Ecco il retroscena rivelato nell'intervista a La Gazzetta dello Sport.
Francesco De Benedittis

Alberto Malesani, ex allenatore di Chievo, Parma e Verona, tra le altre, è stato intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e ha rivelato un importante retroscena sul suo possibile approdo sulla panchina del Milan nel lontano 2002, all’epoca occupata da Carlo Ancelotti. Ecco le sue parole.

Malesiani: "La retrocessione con l'Hellas Verona mi costò la panchina del Milan"

—  

“Loro erano guidati da Carlo Ancelotti che aveva sostituito Terim. Parlo con il dottor Galliani che mi dice: ‘La seguiamo. Se nel girone di ritorno fa come nell’andata, ci risentiamo a fine stagione’. Purtroppo, invece, il mio Verona crollò e al termine del campionato ci fu la retrocessione.

Io non andai più al Milan, Ancelotti restò in rossonero e, l’anno successivo, vinse la Coppa dei Campioni a Manchester. Il destino ha voluto così. Ma non ho rimpianti. Peccato, però, perché del Milan ero tifoso fin da bambino: unico milanista di San Michele Extra, il paese alle porte di Verona dov’era nato anche Mariolino Corso. Gli altri, tutti interisti. Io, invece, godevo quando vedevo giocare Rivera“.

Sarebbe stata la svolta della mia carriera?Ci ho riflettuto spesso e direi di sì. Da allora in poi il mio percorso non è stato così positivo come negli anni precedenti. Sono comunque soddisfatto, non sto lì a piangermi addosso“.

