Milan, Pellegatti: 'Pellegrini e Fabbian? Mi hanno detto ...'. Spunta Juanlu

Milan, Pellegatti fa il punto su Fabbian: poi 'rivela' due nomi nuovi

Su Conrad Harder: "Harder è un giocatore del Milan. Manca l'ufficializzazione, non è ancora stato stilato il programma del suo arrivo. Gimenez sarà spesso il titolare in quella posizione. Harder è costato 24 milioni più bonus, più il 10% sulla futura rivendita, mentre a lui andranno 1,5 milioni. Lui è sicuramente un'incognita e io avrei preferito Arokodare. Boniface se fosse stato sano sarebbe stato un grande acquisto, così come Hojlund. Perfino Vlahovic sarebbe stato un grande acquisto, ma l'ho sempre scartato per i costi e finora ho avuto ragione".