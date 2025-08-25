Milan, Pellegatti: 'Pellegrini e Fabbian? Mi hanno detto ...'. Spunta Juanlu

Su Yunus Musah: "Se Brescianini andrà al Napoli, che lo vorrebbe, l'Atalanta verrebbe dal Milan a chiedere Musah, pagandolo dai 25 ai 30 milioni. Bisogna vedere se Allegri accetta di cederlo, ma se il Milan accettasse di lasciarlo andare, andrebbe su Fabbian che costa intorno ai 12-13 milioni. Da quello che ho saputo la proposta verbale è stata fatta, anche se pare che ora non ci sia nulla. Mi dicono che il Bologna sia sta già in ogni caso sondando il mercato per sondare un'alternativa a Fabbian".
Su Lorenzo Pellegrini: "Si è parlato di un interessamento del Milan per Pellegrini, ma ho chiesto a Roma e mi hanno detto no".
Sul viaggio di Geoffrey Moncada: "Ho provato a chiamarlo, ma non ho ricevuto una risposta. Se Jimenez dovesse andare al Como perdi il terzino destro, ma attenzione che nel Siviglia gioca Juanlu Sanchez, che voleva il Napoli. Costa 12/15 milioni, ha 23 anni. Questa la cataloghiamo nella fascia suggestione/ipotesi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA