Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Pellegatti: “Pellegrini e Fabbian? Mi hanno detto …”. Spunta Juanlu

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pellegatti: “Pellegrini e Fabbian? Mi hanno detto …”. Spunta Juanlu

Milan, Pellegatti: 'Pellegrini e Fabbian? Mi hanno detto ...'. Spunta Juanlu
Carlo Pellegatti, giornalista, ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan, tra Giovanni Fabbian e Lorenzo Pellegrini
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul Milan, tra Giovanni Fabbian e altre suggestioni di calciomercato.

Milan, Pellegatti fa il punto su Fabbian: poi 'rivela' due nomi nuovi

—  

Su Conrad Harder: "Harder è un giocatore del Milan. Manca l'ufficializzazione, non è ancora stato stilato il programma del suo arrivo. Gimenez sarà spesso il titolare in quella posizione. Harder è costato 24 milioni più bonus, più il 10% sulla futura rivendita, mentre a lui andranno 1,5 milioni. Lui è sicuramente un'incognita e io avrei preferito Arokodare. Boniface se fosse stato sano sarebbe stato un grande acquisto, così come Hojlund. Perfino Vlahovic sarebbe stato un grande acquisto, ma l'ho sempre scartato per i costi e finora ho avuto ragione".

LEGGI ANCHE

Su Yunus Musah: "Se Brescianini andrà al Napoli, che lo vorrebbe, l'Atalanta verrebbe dal Milan a chiedere Musah, pagandolo dai 25 ai 30 milioni. Bisogna vedere se Allegri accetta di cederlo, ma se il Milan accettasse di lasciarlo andare, andrebbe su Fabbian che costa intorno ai 12-13 milioni. Da quello che ho saputo la proposta verbale è stata fatta, anche se pare che ora non ci sia nulla. Mi dicono che il Bologna sia sta già in ogni caso sondando il mercato per sondare un'alternativa a Fabbian".

Su Lorenzo Pellegrini: "Si è parlato di un interessamento del Milan per Pellegrini, ma ho chiesto a Roma e mi hanno detto no".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chiesto Uche in attacco! La rivelazione

Sul viaggio di Geoffrey Moncada: "Ho provato a chiamarlo, ma non ho ricevuto una risposta. Se Jimenez dovesse andare al Como perdi il terzino destro, ma attenzione che nel Siviglia gioca Juanlu Sanchez, che voleva il Napoli. Costa 12/15 milioni, ha 23 anni. Questa la cataloghiamo nella fascia suggestione/ipotesi".

 

Leggi anche
Milan, Pedullà: “Sto con Allegri, deve avere le chiavi. Hojlund? Vi posso dire …”
Calciomercato Milan, agente Gimenez: “Non va da nessuna parte. Sono fake news”

© RIPRODUZIONE RISERVATA