Calciomercato Milan, pista nuova in attacco: chiesto Uche al Getafe! I dettagli

Si potrebbe scaldare una nuova pista in attacco per il Milan, che avrebbe chiesto al Getafe Christantus Uche: ecco tutti i dettagli
Fabio Barera
Gli ultimi giorni di mercato sono sempre molto interessanti, perché portano in dote piste in alcuni casi anche molto esotiche, come potrebbe essere quella che porta Christantus Uche al Milan. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un attaccante, che avrebbero individuato in Conrad Harder, ma potrebbero acquisirne un secondo nell'ottica di averne tre in rosa che possano ruotare. Si è parlato, nelle ultime ore, di un viaggio in Spagna, per vedere il match tra Getafe e Siviglia, di Geoffrey Moncada, che poteva essere per Dodi Lukebakio, già accostato al Diavolo.

Calciomercato Milan, chiesto Uche in attacco! La rivelazione

Secondo quanto riferito dal giornalista Buki Laba, però, il club rossonero avrebbe contattato il Getafe per chieder informazioni su Christantus Uche, osservato anche dal Wolverhampton con cui avrebbe già un accordo. Il ragazzo sarebbe però disposto ad aspettare il Milan per sentire la proposta che gli verrà presentata. Che il viaggio di Geoffrey Moncada sia proprio in quest'ottica?

"Confermato al 100%: anche il Milan ha contattato il Getafe per chiedere dettagli su Uche Christantus. L'unico motivo per cui il Getafe non ha ancora firmato l'accordo con i Wolves! Il giocatore è tranquillo. Ha già parlato con i Wolves, ma è disposto ad aspettare per vedere cosa ha da offrire il Milan".

