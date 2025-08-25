Gli ultimi giorni di mercato sono sempre molto interessanti, perché portano in dote piste in alcuni casi anche molto esotiche, come potrebbe essere quella che porta Christantus Uche al Milan. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un attaccante, che avrebbero individuato in Conrad Harder, ma potrebbero acquisirne un secondo nell'ottica di averne tre in rosa che possano ruotare. Si è parlato, nelle ultime ore, di un viaggio in Spagna, per vedere il match tra Getafe e Siviglia, di Geoffrey Moncada, che poteva essere per Dodi Lukebakio, già accostato al Diavolo.