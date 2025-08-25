Calciomercato Milan, Fenerbahce su Gimenez: dalla Turchia rivelano che …

In casa Milan si continua a parlare del futuro di Santiago Gimenez e dalla Turchia arriva la notizia dell'interesse del Fenerbahce. Il tema attaccante è molto caldo in casa rossonera in questi ultimi giorni di calciomercato. In un primo momento sembrava essere Victor Boniface il grande favorito, ma l'affare è saltato in seguito alle visite mediche svolte dal Diavolo. Poi ci si è spostati su Conrad Harder, con cui sembra esserci un accordo quasi totale. Da capire se ne verrà preso un altro di centravanti e in tal caso attenzione anche a quello che sarà il futuro in rossonero del messicano.