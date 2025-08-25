Calciomercato Milan, Fenerbahce su Gimenez: dalla Turchia rivelano che …

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, dalla Turchia: 'Fenerbahce interessato a Gimenez'
Dalla Turchia arrivano indiscrezioni secondo cui il Fenerbahce sarebbe interessato a Santiago Gimenez, attaccante del Milan
Fabio Barera
Fabio Barera 

In casa Milan si continua a parlare del futuro di Santiago Gimenez e dalla Turchia arriva la notizia dell'interesse del Fenerbahce. Il tema attaccante è molto caldo in casa rossonera in questi ultimi giorni di calciomercato. In un primo momento sembrava essere Victor Boniface il grande favorito, ma l'affare è saltato in seguito alle visite mediche svolte dal Diavolo. Poi ci si è spostati su Conrad Harder, con cui sembra esserci un accordo quasi totale. Da capire se ne verrà preso un altro di centravanti e in tal caso attenzione anche a quello che sarà il futuro in rossonero del messicano.

Calciomercato Milan, dalla Turchia: "Fenerbahce interessato a Gimenez"

Si è parlato, infatti, anche di un suo possibile addio a pochi mesi dal suo arrivo al Fenerbahce. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Sporx'. Secondo quanto riferito, infatti, sulle tracce di Santiago Gimenez ci sarebbe anche il Fenerbahce. Al momento non ci sarebbe stato alcun contatto tra le parti e quindi non c'è alcuna trattativa. Nonostante ciò rimane una pista da tenere in considerazione nei prossimi giorni perché qualcosa potrebbe anche accadere.

