Il Milan continua a lavorare sui propri obiettivi in attacco in questi ultimi giorni di calciomercato ed è da monitorare con attenzione la pista che può portare a Tolu Arokodare. I rossoneri sembravano intenzionati a chiudere per Victor Boniface, ma in seguito alle visite mediche hanno deciso di far saltare il suo arrivo. A quel punto ci si è spostati con grande insistenza su Conrad Harder dello Sporting Lisbona, con cui ci sarebbe già un accordo. Operazione che sembra essere ai dettagli. Possibile, però, che ad arrivare non sia uno solo, ma due centravanti. E allora occhio a tutti i nomi alternativi.
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Arokodare si avvicina? Rappresentati visti a …
In questi ultimi giorni di calciomercato in casa Milan è da monitorare la situazione relativa al possibile arrivo di Tolu Arokodare
Calciomercato Milan, Arokodare pista sempre viva: si è mosso l'entourage
Secondo quanto riferito dal collega Alessandro Jacobone, in tal senso, è da monitorare la pista che porta a Tolu Arokodare. Rappresentanti del giocatore, infatti, sono stati visti a San Siro per assistere alla sfida tra Milan e Cremonese. Da capire se nei pressi dell'incontro ci sia stato un contatto con la dirigenza o meno. In ogni caso, come detto, è un profilo da continuare a tenere d'occhio soprattutto in questi ultimi giorni che possono essere importantissimi.
"Rappresentanti di Tolu Arokodare, erano presenti a Milan-Cremonese. Contatti e pista sempre da monitorare".
