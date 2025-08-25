Calciomercato Milan, Arokodare si avvicina? Rappresentati visti a ...

Il Milan continua a lavorare sui propri obiettivi in attacco in questi ultimi giorni di calciomercato ed è da monitorare con attenzione la pista che può portare a Tolu Arokodare. I rossoneri sembravano intenzionati a chiudere per Victor Boniface, ma in seguito alle visite mediche hanno deciso di far saltare il suo arrivo. A quel punto ci si è spostati con grande insistenza su Conrad Harder dello Sporting Lisbona, con cui ci sarebbe già un accordo. Operazione che sembra essere ai dettagli. Possibile, però, che ad arrivare non sia uno solo, ma due centravanti. E allora occhio a tutti i nomi alternativi.