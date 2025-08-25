Conrad Harder è uno dei profili più caldi in casa Milan in questi ultimi giorni di calciomercato, soprattutto dopo che è saltato l'arrivo di Victor Boniface. Sembrava esserci l'accordo tra le parti, ma sono giunte smentite in tal senso. Secondo quanto riportato dal collega Marco Conterio di 'TuttoMercatoWeb', infatti, non ci sarebbe la fumata bianca con il giocatore, che fino a questo momento avrebbe rifiutato la proposta del Diavolo tanto a livello economico quanto a livello tecnico. Servirà quindi un altro incontro per raggiungere l'intesa, che c'è già invece tra i club (qui la nostra posizione).
"Conrad Harder al Milan non c'è la fumata bianca. Il giocatore fino a questo momento ha rifiutato la proposta rossonera a livello economico e di progetto tecnico. Serviranno ulteriori meeting per provare a definirla. Tra Milan e Sporting Lisbona invece è intesa totale a 24+3. Questa è la situazione al momento. Il Milan proseguirà nella trattativa per convincere il giocatore. Ha l'accordo con lo Sporting. Al momento non ha il si di Harder per mancata intesa su questioni economiche e di progetto. Che sta provando a sistemare".
