"Conrad Harder al Milan non c'è la fumata bianca. Il giocatore fino a questo momento ha rifiutato la proposta rossonera a livello economico e di progetto tecnico. Serviranno ulteriori meeting per provare a definirla. Tra Milan e Sporting Lisbona invece è intesa totale a 24+3. Questa è la situazione al momento. Il Milan proseguirà nella trattativa per convincere il giocatore. Ha l'accordo con lo Sporting. Al momento non ha il si di Harder per mancata intesa su questioni economiche e di progetto. Che sta provando a sistemare".