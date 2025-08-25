Milan, il punto sul calciomercato: da Harder al difensore | PM News

Calciomercato Milan: tutti gli aggiornamenti su arrivi e cessioni, da Harder a Jimenez e Musah. Ecco le novità
Ecco un punto di calciomercato del Milan, secondo quanto appreso da nostre fonti. La trattativa per Conrad Harder, nonostante filtri ottimismo, non è ancora chiusa, dunque serve ancora pazienza per l'attaccante danese.
Calciomercato Milan: ecco il futuro di Musah e Jimenez. In difesa...
Passando alla difesa, secondo quanto appreso sembra difficile l'arrivo di un altro difensore, almeno per il momento. Sempre in difesa, l'uscita di Alex Jimenez non è certa, ma non è da escludere, anche alla luce dei recenti comportamenti dello spagnolo non graditi al tecnico livornese.