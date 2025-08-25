Pianeta Milan
Milan, il punto sul calciomercato: da Harder al difensore | PM News

Calciomercato Milan: tutti gli aggiornamenti su arrivi e cessioni, da Harder a Jimenez e Musah. Ecco le novità
Francesco De Benedittis

Ecco un punto di calciomercato del Milan, secondo quanto appreso da nostre fonti. La trattativa per Conrad Harder, nonostante filtri ottimismo, non è ancora chiusa, dunque serve ancora pazienza per l'attaccante danese.

Calciomercato Milan: ecco il futuro di Musah e Jimenez. In difesa...

Passando alla difesa, secondo quanto appreso sembra difficile l'arrivo di un altro difensore, almeno per il momento. Sempre in difesa, l'uscita di Alex Jimenez non è certa, ma non è da escludere, anche alla luce dei recenti comportamenti dello spagnolo non graditi al tecnico livornese.

Infine, sul mercato in uscita non è da escludere la permanenza di Yunus Musah, che qualora rimanesse potrebbe essere utilizzato anche da mezz'ala. Non è da escludere però una sua cessione: anche per lui il futuro resta incerto fino all'ultimo giorno di mercato.

