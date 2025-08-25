Su Conrad Harder: "Il Milan ha chiuso l'operazione Conrad Harder in base a quanto noi abbiamo anticipato un paio di giorni fa sulle cifre di 27 milioni bonus compresi. Il fatto che il ragazzo volesse leggere bene il progetto del Milan era legato al Rennes. Operazione condotta dall'intermediario Busardò. Per me c'è l'allenatore, il direttore sportivo, il presidente. Se poi qualcun altro interviene faccia come gli pare. Io sto con Allegri assolutamente. Posso averlo criticato e posso aver detto che secondo me una partita contro la Cremonese la deve preparare meglio. Allegri però deve avere le chiavi, non è solo quello che deve mettere in campo la squadra. Se lui vuole Vlahovic gli devi prendere lui, se ti ha fatto una richiesta ben precisa devi ascoltarlo".