Milan, Sabatini: 'Con Harder e Gimenez gioca Leao centravanti. Allegri ...'

Lo stesso Sandro Sabatini aveva commentato così la prestazione del Milan contro la Cremonese: "Una delle pagine più brutte della storia recente del Milan. Inammissibile, ingiustificabile quanto visto a San Siro che poi ha fischiato. Evidentemente che questa squadra non è all'altezza di tutti i sogni creati ad arte in estate, ovvero correre per lo Scudetto senza Europa. Ci sono colpevoli precisi, ci metto anche Allegri, perché la Cremonese è una neopromossa. La società ha incassato 170 milioni e ne ha spesi 100 milioni, dove volete che vada il Milan? Serve un centravanti, un difensore e un centrocampista. La situazione è questa con chiunque in panchina"