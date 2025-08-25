Sandro Sabatini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Sportiva', soffermandosi sul Milan e sul possibile impiego di Rafael Leao da parte di Massimiliano Allegri a fronte delle mosse di calciomercato in attacco. Ecco, dunque, le sue parole: "Il problema del centravanti si risolve all'inizio di ogni mercato. Se in organico al Milan ci saranno questo Harder e Gimenez il centravanti lo farà Leao. Non c'è altra soluzione per Allegri".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Sabatini: “Con Harder e Gimenez gioca Leao centravanti. Allegri …”
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Sabatini: “Con Harder e Gimenez gioca Leao centravanti. Allegri …”
Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi sull' impiego di Rafael Leao da parte di Massimiliano Allegri
Milan, Sabatini stuzzica: "Allegri non ha altra soluzione: sarà Leao a ..."
Lo stesso Sandro Sabatini aveva commentato così la prestazione del Milan contro la Cremonese: "Una delle pagine più brutte della storia recente del Milan. Inammissibile, ingiustificabile quanto visto a San Siro che poi ha fischiato. Evidentemente che questa squadra non è all'altezza di tutti i sogni creati ad arte in estate, ovvero correre per lo Scudetto senza Europa. Ci sono colpevoli precisi, ci metto anche Allegri, perché la Cremonese è una neopromossa. La società ha incassato 170 milioni e ne ha spesi 100 milioni, dove volete che vada il Milan? Serve un centravanti, un difensore e un centrocampista. La situazione è questa con chiunque in panchina"
© RIPRODUZIONE RISERVATA