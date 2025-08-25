Milan, Sabatini: 'Con Harder e Gimenez gioca Leao centravanti. Allegri ...'

Pianeta Milan
Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi sull' impiego di Rafael Leao da parte di Massimiliano Allegri
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Sandro Sabatini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Sportiva', soffermandosi sul Milan e sul possibile impiego di Rafael Leao da parte di Massimiliano Allegri a fronte delle mosse di calciomercato in attacco. Ecco, dunque, le sue parole: "Il problema del centravanti si risolve all'inizio di ogni mercato. Se in organico al Milan ci saranno questo Harder e Gimenez il centravanti lo farà Leao. Non c'è altra soluzione per Allegri".

Milan, Sabatini stuzzica: "Allegri non ha altra soluzione: sarà Leao a ..."

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Di Marzio: “Accordo con Harder”. E spunta una clausola >>>

Lo stesso Sandro Sabatini aveva commentato così la prestazione del Milan contro la Cremonese: "Una delle pagine più brutte della storia recente del Milan. Inammissibile, ingiustificabile quanto visto a San Siro che poi ha fischiato. Evidentemente che questa squadra non è all'altezza di tutti i sogni creati ad arte in estate, ovvero correre per lo Scudetto senza Europa. Ci sono colpevoli precisi, ci metto anche Allegri, perché la Cremonese è una neopromossa. La società ha incassato 170 milioni e ne ha spesi 100 milioni, dove volete che vada il Milan? Serve un centravanti, un difensore e un centrocampista. La situazione è questa con chiunque in panchina"

