Caravello (Agente FIFA): “Magari il Milan metterà sul mercato Gimenez”

Su Vlahovic verso la permanenza alla Juventus: "Manca poco alla fine del mercato e l’atteggiamento di chi sta consigliando Vlahovic è sempre andato verso la non rinuncia all’ultimo anno di contratto. Trovare un club che può riconoscere quelle cifre è impossibile, c’è sempre stato un muro contro muro con la Juventus. Il Milan poteva essere interessato, ma il mercato può cambiare giorno dopo giorno e oggi le percentuali di una permanenza di Vlahovic sono più alte rispetto all’inizio del mercato".
Su Gimenez come ipotesi per il Napoli visto l'infortunio di Lukaku: "Io sinceramente sebbene sia arrivato da poco in Italia stravedo per Gimenez, anche se non ha fatto bene al Milan. Pensavo che la Lazio o la Roma potessero prenderlo in passato, magari il Milan può prendere due attaccanti e metterlo sul mercato. Io penso che Lukaku salterà almeno metà campionato e il Napoli dovrà prendere un attaccante importante. Rimettersi da un infortunio del genere con un Mondiale alle porte sarà difficile, il Napoli ha liquidità e prenderà un attaccante importante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA