Pianeta Milan
INTERVISTE

Caravello (Agente FIFA): “Magari il Milan metterà sul mercato Gimenez”

Santiago Giménez AC Milan
Che futuro avrà Santiago Gimenez al Milan? Danilo Caravello (agente FIFA) ipotizza un clamoroso scenario sul calciomercato
Redazione PM

L'agente FIFA Danilo Caravello è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracana'. Tra i vari argomenti trattati, ha parlato del Milan e di alcuni possibili scenari sul calciomercato.

Caravello sul calciomercato del Milan

Sull'arrivo di Rabiot al Milan: "Allegri non ha mai nascosto di avere un debole tecnico per Rabiot. È l’allenatore che lo ha capito fino in fondo e lo ha utilizzato al meglio. A prescindere da mamma Veronique ha un carattere particolare. Credo che Rabiot avrebbe potuto fare una carriera ancor più importante senza questi problemi caratteriali".

Su Vlahovic verso la permanenza alla Juventus: "Manca poco alla fine del mercato e l’atteggiamento di chi sta consigliando Vlahovic è sempre andato verso la non rinuncia all’ultimo anno di contratto. Trovare un club che può riconoscere quelle cifre è impossibile, c’è sempre stato un muro contro muro con la Juventus. Il Milan poteva essere interessato, ma il mercato può cambiare giorno dopo giorno e oggi le percentuali di una permanenza di Vlahovic sono più alte rispetto all’inizio del mercato".

Su Gimenez come ipotesi per il Napoli visto l'infortunio di Lukaku: "Io sinceramente sebbene sia arrivato da poco in Italia stravedo per Gimenez, anche se non ha fatto bene al Milan. Pensavo che la Lazio o la Roma potessero prenderlo in passato, magari il Milan può prendere due attaccanti e metterlo sul mercato. Io penso che Lukaku salterà almeno metà campionato e il Napoli dovrà prendere un attaccante importante. Rimettersi da un infortunio del genere con un Mondiale alle porte sarà difficile, il Napoli ha liquidità e prenderà un attaccante importante".

