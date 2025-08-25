Caravello (Agente FIFA): “Magari il Milan metterà sul mercato Gimenez”

L'agente FIFA Danilo Caravello è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracana'. Tra i vari argomenti trattati, ha parlato del Milan e di alcuni possibili scenari sul calciomercato .

Caravello sul calciomercato del Milan

Sull'arrivo di Rabiot al Milan: "Allegri non ha mai nascosto di avere un debole tecnico per Rabiot. È l’allenatore che lo ha capito fino in fondo e lo ha utilizzato al meglio. A prescindere da mamma Veronique ha un carattere particolare. Credo che Rabiot avrebbe potuto fare una carriera ancor più importante senza questi problemi caratteriali".