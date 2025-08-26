Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, avrebbe incontrato il Siviglia nelle ultime ore: ecco di chi si è parlato nel summit

Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, come già riportato nei giorni scorsi, è stato avvistato al 'Pizjuan' nella giornata di lunedì 25 agosto per assistere alla sfida tra Siviglia e Getafe. Si era parlato di diversi possibili giocatori osservati, tra cui anche Christantus Uche in attacco, anche se nelle ultime ore sono arrivati importanti notizie in tal senso. A riferirle José Gordillo, collega di 'Marca', che ha rivelato in esclusiva i due nomi sul taccuino del club rossonero.