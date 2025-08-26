Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Moncada ha incontrato il Siviglia: ecco di chi si è parlato

Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, avrebbe incontrato il Siviglia nelle ultime ore: ecco di chi si è parlato nel summit
Fabio Barera
Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, come già riportato nei giorni scorsi, è stato avvistato al 'Pizjuan' nella giornata di lunedì 25 agosto per assistere alla sfida tra Siviglia e Getafe. Si era parlato di diversi possibili giocatori osservati, tra cui anche Christantus Uche in attacco, anche se nelle ultime ore sono arrivati importanti notizie in tal senso. A riferirle José Gordillo, collega di 'Marca', che ha rivelato in esclusiva i due nomi sul taccuino del club rossonero.

Calciomercato Milan, summit Moncada-Siviglia: non solo Lukebakio in lista

Secondo quanto riportato, infatti, Geoffrey Moncada avrebbe incontrato nella giornata odierna José María del Nido Carrasco e Antonio Cordon, stati generali del Siviglia, nella Città dello Sport José Ramón Cisneros Palacios. Due i giocatori di cui si è discusso. In primis Dodi Lukebakio per l'attacco e poi anche Juanlu Sanchez in caso di cessione di Alex Jimenez al Como.

"Informazioni esclusive per Marca. Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha incontrato oggi José Maria Del Nido Carrasco e Antonio Cordón. Oltre a Lukébakio, il Milan sta tenendo d'occhio anche Juanlu in previsione della possibile partenza di Álex Jiménez per il Como".

