Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, avrebbe incontrato il Siviglia nelle ultime ore: ecco di chi si è parlato nel summit
Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, come già riportato nei giorni scorsi, è stato avvistato al 'Pizjuan' nella giornata di lunedì 25 agosto per assistere alla sfida tra Siviglia e Getafe. Si era parlato di diversi possibili giocatori osservati, tra cui anche Christantus Uche in attacco, anche se nelle ultime ore sono arrivati importanti notizie in tal senso. A riferirle José Gordillo, collega di 'Marca', che ha rivelato in esclusiva i due nomi sul taccuino del club rossonero.
Calciomercato Milan, summit Moncada-Siviglia: non solo Lukebakio in lista
Secondo quanto riportato, infatti, Geoffrey Moncada avrebbe incontrato nella giornata odierna José María del Nido Carrasco e Antonio Cordon, stati generali del Siviglia, nella Città dello Sport José Ramón Cisneros Palacios. Due i giocatori di cui si è discusso. In primis Dodi Lukebakio per l'attacco e poi anche Juanlu Sanchez in caso di cessione di Alex Jimenez al Como.