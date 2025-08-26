Calciomercato Milan, oggi contatti tra il Como e gli agenti di Jimenez

Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Di Marzio svela: oggi ci sono stati contatti tra il Como e gli agenti di Jimenez. Cessione vicina?
Francesco De Benedittis

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, nella giornata odierna ci sarebbero stati contatti diretti tra il Como e gli agenti del giovane terzino spagnolo Alex Jimenez.

Il laterale destro, ex Real Madrid, era stato contattato nei giorni scorsi anche direttamente da Cesc Fabregas. Il quale gli ha illustrato il progetto e ha cercato di convincerlo. I lariani spingono per un prestito con diritto di riscatto. Resta da capire se l’offerta riuscirà a convincere il Milan a privarsi di un prospetto interessante, che però, per alcuni atteggiamenti, non è nelle grazie di Massimiliano Allegri.

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, potrebbe quindi concretizzarsi un’ulteriore cessione del Milan. La dirigenza rossonera probabilmente non sostituirà il giocatore, vista l’acquisizione del giovane Zachary Athekame dallo Young Boys.

