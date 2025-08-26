Calciomercato Milan, oggi contatti tra il Como e gli agenti di Jimenez

Calciomercato Milan, Di Marzio svela: oggi ci sono stati contatti tra il Como e gli agenti di Jimenez. Cessione vicina?

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, nella giornata odierna ci sarebbero stati contatti diretti tra il Como e gli agenti del giovane terzino spagnolo Alex Jimenez .

Il laterale destro, ex Real Madrid, era stato contattato nei giorni scorsi anche direttamente da Cesc Fabregas. Il quale gli ha illustrato il progetto e ha cercato di convincerlo. I lariani spingono per un prestito con diritto di riscatto. Resta da capire se l’offerta riuscirà a convincere il Milan a privarsi di un prospetto interessante, che però, per alcuni atteggiamenti, non è nelle grazie di Massimiliano Allegri.