Calciomercato Milan, in arrivo la svolta per Harder? La situazione

L'operazione di calciomercato del Milan per Harder non è ancora chiusa. Romano su X ha dato una notizia che rappresenta una possibile svolta

Dopo tanti nomi accostati sul calciomercato , il Milan ha deciso di affondare il colpo per Conrad Harder , attaccante dello Sporting Club de Portugal . Il classe 2005 danese arriverà a Milano a titolo definitivo per una cifra complessiva di 27 milioni (bonus compresi). Un investimento pesante per un centravanti molto giovane, che non ha dimostrato ancora tantissimo tra i professionisti. Tutti gli addetti ai lavori garantiscono che il talento c'è, va solo sgrezzato e coltivato. Insomma, si tratta di una scommessa. Dunque, ciò che non ci si attendeva in questo momento dal Milan, fortemente bisognoso di una punta che garantisca gol da subito.

L'operazione non è ancora chiusa definitivamente per un motivo. Lo Sporting vuole cedere il danese solo quando avrà preso il suo sostituto. Il profilo identificato è Ioannidis del Panathinaikos. In proposito, Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - ha dato un aggiornamento via X. Di seguito, si riportano le sue parole.