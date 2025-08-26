Calciomercato Milan, in arrivo la svolta per Harder? La situazione

L'operazione di calciomercato del Milan per Harder non è ancora chiusa. Romano su X ha dato una notizia che rappresenta una possibile svolta
Dopo tanti nomi accostati sul calciomercato, il Milan ha deciso di affondare il colpo per Conrad Harder, attaccante dello Sporting Club de Portugal. Il classe 2005 danese arriverà a Milano a titolo definitivo per una cifra complessiva di 27 milioni (bonus compresi). Un investimento pesante per un centravanti molto giovane, che non ha dimostrato ancora tantissimo tra i professionisti. Tutti gli addetti ai lavori garantiscono che il talento c'è, va solo sgrezzato e coltivato. Insomma, si tratta di una scommessa. Dunque, ciò che non ci si attendeva in questo momento dal Milan, fortemente bisognoso di una punta che garantisca gol da subito.
L'operazione non è ancora chiusa definitivamente per un motivo. Lo Sporting vuole cedere il danese solo quando avrà preso il suo sostituto. Il profilo identificato è Ioannidis del Panathinaikos. In proposito, Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - ha dato un aggiornamento via X. Di seguito, si riportano le sue parole.