Calciomercato Milan, rivelato un retroscena su Hojlund

Calciomercato. Il Milan è in chiusura per Conrad Harder dello Sporting. Gazzetta.it ha però svelato un retroscena relativo a Rasmus Hojlund

Il Milan è in chiusura per Conrad Harder dello Sporting. La dirigenza rossonera - dopo il fallimento dell'operazione Boniface - ha virato sul giovanissimo talento danese (classe 2005). Ma come si è arrivati a questa decisione? Nelle settimane precedenti, infatti, il primo nome della lista sembrava essere quello di Rasmus Hojlund, in forza al Manchester United. In proposito, Gazzetta.it ha svelato un retroscena.