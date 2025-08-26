Calciomercato Milan, rivelato un retroscena su Hojlund

Calciomercato. Il Milan è in chiusura per Conrad Harder dello Sporting. Gazzetta.it ha però svelato un retroscena relativo a Rasmus Hojlund
Il Milan è in chiusura per Conrad Harder dello Sporting. La dirigenza rossonera - dopo il fallimento dell'operazione Boniface - ha virato sul giovanissimo talento danese (classe 2005). Ma come si è arrivati a questa decisione? Nelle settimane precedenti, infatti, il primo nome della lista sembrava essere quello di Rasmus Hojlund, in forza al Manchester United. In proposito, Gazzetta.it ha svelato un retroscena.
Calciomercato Milan, il retroscena legato a Hojlund
—
Secondo quanto riporta Marco Guidi - giornalista de La Gazzetta dello Sport - ieri da casa Milan sarebbe partita una chiamata all'indirizzo della SEG, l'agenzia che cura gli interessi di Hojlund. I rossoneri, dunque, prima di virare definitivamente su Harder, hanno cercato di riaprire la pista per l'altro attaccante danese, oggetto del desiderio della dirigenza per diverse settimane. In particolare, si sarebbe cercato di capire se Hojlund avesse aperto alla possibilità di trasferirsi con la formula del prestito ma senza obbligo di riscatto.