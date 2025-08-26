Milan, arriva Rabiot? Moncada, incontro col Siviglia. Adani, che bordata

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. La mossa per Adrien Rabiot al Milan e la bordata a Massimiliano Allegri. Ma anche le parole di Yunus Musah e la novità su Geoffrey Moncada. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.