Milan, Harder vicino. Ma perché non investi su un attaccante fatto e finito?

Conrad Harder dello Sporting è vicino a indossare la maglia del Milan. L'edizione odierna di Tuttosport si domanda il senso dell'operazione
Conrad Harder sembra vicino a indossare la maglia del Milan. Dopo mesi di calciomercato in cui sono stati accostati ai rossoneri tantissimi nomi, anche di alto profilo, la dirigenza ha scelto di puntare su un profilo molto giovane e di belle speranze. Harder ha 20 anni e un anno fa è stato acquistato dallo Sporting come vice Gyokeres. Tanti ne parlano bene, ma è adatto a ciò che serve ora al Milan? Questa è la domanda che viene posta dall'edizione odierna di Tuttosport.
Milan, ma perché investire su una scommessa?
Così titola il quotidiano torinese. Il ragionamento parte da un'effettiva necessità dei rossoneri. Nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri c'è una sola vera punta: Santiago Gimenez. Troppo poco, contando che finora il messicano non ha dato nemmeno molte certezze. Dunque, tutti si aspettavano un grande colpo in attacco. Da Vlahovic a Hojlund, da Goncalo Ramos a Nicolas Jackson, tantissimi i nomi circolati durante questo calciomercato estivo. Quelli citati sono profili di primo piano, adatti per reggere il peso dell'attacco del Milan.