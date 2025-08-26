Milan, Harder vicino. Ma perché non investi su un attaccante fatto e finito?

Conrad Harder sembra vicino a indossare la maglia del Milan. Dopo mesi di calciomercato in cui sono stati accostati ai rossoneri tantissimi nomi, anche di alto profilo, la dirigenza ha scelto di puntare su un profilo molto giovane e di belle speranze. Harder ha 20 anni e un anno fa è stato acquistato dallo Sporting come vice Gyokeres. Tanti ne parlano bene, ma è adatto a ciò che serve ora al Milan? Questa è la domanda che viene posta dall'edizione odierna di Tuttosport.