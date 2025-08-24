Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio al Milan di Alexis Saelemaekers, anche se la verità sembra essere un'altra. Il belga è stato utilizzato parecchio da Massimiliano Allegri nel corso del precampionato. Ed ha trovato spazio nelle prime due uscite stagionali tra Serie A, contro la Cremonese, e Coppa Italia, con il Bari. Eppure, nonostante ciò, si è sparsa la voce di un probabile scambio con la Juventus con Dusan Vlahovic, tra gli obiettivi dei rossoneri in questo calciomercato.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Saelemaekers può davvero andare via? Ecco la verità | PM News
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Saelemaekers può davvero andare via? Ecco la verità | PM News
Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio di Alexis Saelemaekers dal Milan: ecco la verità in merito al suo futuro
Calciomercato Milan, Saelemaekers rimane: la verità sul suo futuro | PM News
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in tal senso, non ci sono possibilità che il belga possa lasciare il Milan. Alexis Saelemaekers, evidentemente, viene considerato una pedina importante da Massimiliano Allegri e il fatto che sia stato utilizzato parecchio è un segnale importante in tal senso. Il classe 1999, quindi, rimarrà in rossonero a meno di clamorosi colpi di scena negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Tra questi una maxi offerta che però al momento non sembra essere un'ipotesi plausibile, anche alla luce delle squadre che si sono interessate.
"Non ci sono possibilità che Saelemaekers lasci il Milan in questi ultimi giorni di mercato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA