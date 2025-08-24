Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio al Milan di Alexis Saelemaekers, anche se la verità sembra essere un'altra. Il belga è stato utilizzato parecchio da Massimiliano Allegri nel corso del precampionato. Ed ha trovato spazio nelle prime due uscite stagionali tra Serie A, contro la Cremonese, e Coppa Italia, con il Bari. Eppure, nonostante ciò, si è sparsa la voce di un probabile scambio con la Juventus con Dusan Vlahovic, tra gli obiettivi dei rossoneri in questo calciomercato.