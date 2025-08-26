Pianeta Milan
LECCE-MILAN

Lecce-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende in difesa

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Milan in programma venerdì 29 agosto alle ore 20:45: Massimiliano Allegri sorprende in difesa
Fabio Barera
Nella giornata di venerdì 29 agosto, alle ore 20:45, nello stadio 'Via del Mare' di Lecce andrà in scena l'incontro tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Lecce di Eusebio Di Francesco, valevole per la seconda giornata della Serie A 2025/2026, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il Diavolo ha steccato all'esordio in campionato, sconfitto dalla Cremonese, e vuole dare subito una risposta immediata contro i giallorossi, che arrivano invece da un pareggio contro il Lecce.

Probabili formazioni Lecce-Milan: esordio da titolare per una sorpresa

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe proporre una sorpresa in difesa, secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'. Tra i pali ci sarà Mike Maignan, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Strahinja Pavlovic Matteo Gabbia come centrali, con Koni De Winter e Alex Jimenez sulle fasce. In mezzo alla mediana spazio a Luka Modric e YoussoufFofana insieme a Ruben Loftus-Cheek. In attacco, infine, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers a sostegno di Santiago Gimenez. Ancora out Rafael Leao per quell'infortunio patito contro il Bari in Coppa Italia.

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Perez, Siebert, Ndaba, Gorter, Rafia, Helgason, Pierret, Kaba, N'Dri, Maleh, Banda, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

MILAN (4-3-3): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic, Jimenez; Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Saelemaekers, Gimenez, Pulisc. A disposizione: Terracciano, Athekame, Tomori, Bartesaghi, Estupinan, Musah, Ricci, Jashari, Chukwueze. Allenatore: Massimiliano Allegri.

