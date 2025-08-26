Lecce-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende in difesa

Nella giornata di venerdì 29 agosto, alle ore 20:45, nello stadio 'Via del Mare' di Lecce andrà in scena l'incontro tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Lecce di Eusebio Di Francesco, valevole per la seconda giornata della Serie A 2025/2026, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il Diavolo ha steccato all'esordio in campionato, sconfitto dalla Cremonese, e vuole dare subito una risposta immediata contro i giallorossi, che arrivano invece da un pareggio contro il Lecce.