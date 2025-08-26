Lecce-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende in difesa

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Perez, Siebert, Ndaba, Gorter, Rafia, Helgason, Pierret, Kaba, N'Dri, Maleh, Banda, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
MILAN (4-3-3): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic, Jimenez; Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Saelemaekers, Gimenez, Pulisc. A disposizione: Terracciano, Athekame, Tomori, Bartesaghi, Estupinan, Musah, Ricci, Jashari, Chukwueze. Allenatore: Massimiliano Allegri.
