Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Cremonese, probabili formazioni: Allegri scioglie le riserve su Modric

MILAN-CREMONESE

Milan-Cremonese, probabili formazioni: Allegri scioglie le riserve su Modric

Milan-Cremonese, le probabili formazioni: Leao out, ecco il suo sostituto
Ecco le probabili formazioni di Milan-Cremonese: Massimiliano Allegri scioglie le riserve sul possibile utilizzo dal 1' di Luka Modric
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Nella giornata di domani, sabato 23 agosto, alle ore 20:45, nello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano andrà in scena l'incontro tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Cremonese di Davide Nicola, valevole per la prima giornata della Serie A 2025/2026, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il Diavolo ha già disputato una prima partita ufficiale contro il Bari in Coppa Italia, terminato 2-0 anche se il risultato poteva essere ancora più largo dato il numero di occasioni create dai rossoneri.

Probabili formazioni Milan-Cremonese: ecco la scelta su Modric

—  

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe proporre il seguente undici contro il club lombardo, secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'. Tra i pali ci sarà Mike Maignan, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan saranno invece gli esterni di centrocampo. In mezzo alla mediana spazio a Samuele Ricci e YoussoufFofana insieme a Ruben Loftus-Cheek. In attacco, infine, la coppia composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Out Rafael Leao per quell'infortunio patito contro il Bari in Coppa Italia, mentre Luka Modric, in ballottaggio con Ricci, partirà dalla panchina.

LEGGI ANCHE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disposizione: P. Terracciano, Athekame, De Winter, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Modric, Jashari, Chukwueze. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Roma su Gimenez: ecco la risposta dei rossoneri

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Okereke. A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, Floriani, Ceccherini, Folino, Castagnetti, Johnsen, Pajero, Vandeputte, Lordkypanidze, De Luca, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

AGGIORNAMENTO 22:10 - Luca Bianchin, collega de 'La Gazzetta dello Sport', ha appena aggiornato la situazione spiegando come Luka Modric abbia vinto il ballottaggio con Samuele Ricci.

"Luka Modric sarà titolare domani contro la Cremonese: ha vinto il ballottaggio con Ricci.  Modric giocherà da centrale di centrocampo, il ruolo che Allegri ha studiato per lui.  Servirà più pazienza per Jashari: dovrebbe entrare nel secondo tempo".

 

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA