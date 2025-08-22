Milan-Cremonese, probabili formazioni: Allegri scioglie le riserve su Modric

Nella giornata di domani, sabato 23 agosto , alle ore 20:45 , nello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano andrà in scena l'incontro tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Cremonese di Davide Nicola , valevole per la prima giornata della Serie A 2025/2026 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il Diavolo ha già disputato una prima partita ufficiale contro il Bari in Coppa Italia , terminato 2-0 anche se il risultato poteva essere ancora più largo dato il numero di occasioni create dai rossoneri.

Probabili formazioni Milan-Cremonese: ecco la scelta su Modric

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe proporre il seguente undici contro il club lombardo, secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'. Tra i pali ci sarà Mike Maignan, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan saranno invece gli esterni di centrocampo. In mezzo alla mediana spazio a Samuele Ricci e YoussoufFofana insieme a Ruben Loftus-Cheek. In attacco, infine, la coppia composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Out Rafael Leao per quell'infortunio patito contro il Bari in Coppa Italia, mentre Luka Modric, in ballottaggio con Ricci, partirà dalla panchina.