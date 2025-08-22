Milan-Cremonese, probabili formazioni: Allegri scioglie le riserve su Modric

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disposizione: P. Terracciano, Athekame, De Winter, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Modric, Jashari, Chukwueze. Allenatore: Massimiliano Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Okereke. A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, Floriani, Ceccherini, Folino, Castagnetti, Johnsen, Pajero, Vandeputte, Lordkypanidze, De Luca, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
AGGIORNAMENTO 22:10 - Luca Bianchin, collega de 'La Gazzetta dello Sport', ha appena aggiornato la situazione spiegando come Luka Modric abbia vinto il ballottaggio con Samuele Ricci.
"Luka Modric sarà titolare domani contro la Cremonese: ha vinto il ballottaggio con Ricci. Modric giocherà da centrale di centrocampo, il ruolo che Allegri ha studiato per lui. Servirà più pazienza per Jashari: dovrebbe entrare nel secondo tempo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA