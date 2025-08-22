Calciomercato Milan, Roma su Gimenez: ecco la risposta dei rossoneri

La Roma avrebbe mostrato interesse per Santiago Gimenez, attaccante del Milan, in questa sessione di calciomercato: ecco la risposta
Il futuro di Santiago Gimenez, attaccante del Milan, è uno dei temi caldi degli ultimi giorni in casa rossonera, e nelle ultime ore, in tal senso, è emerso l'interesse della Roma. Il Diavolo, infatti, si appresta ad acquistare Victor Boniface e vorrebbe prendere anche un altro attaccante. Questo potrebbe ridurre lo spazio a disposizione del messicano, anche perché sarà una sola la competizione a cui dovranno far fronte gli uomini di Massimiliano Allegri.
Calciomercato Milan, si fa avanti la Roma per Gimenez: nessuna trattativa. E i rossoneri ...
Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Orazio Accomando, di 'DAZN' e 'Sport Mediaset'. Secondo quanto riportato, infatti, la Roma avrebbe palesato il proprio interesse per Santiago Gimenez. Tuttavia, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso e lo stesso Milan avrebbe fatto sapere di non avere intenzione di privarsi del messicano in questa finestra estiva.