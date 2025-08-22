Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Roma su Gimenez: ecco la risposta dei rossoneri

La Roma avrebbe mostrato interesse per Santiago Gimenez, attaccante del Milan, in questa sessione di calciomercato: ecco la risposta
Fabio Barera
Il futuro di Santiago Gimenez, attaccante del Milan, è uno dei temi caldi degli ultimi giorni in casa rossonera, e nelle ultime ore, in tal senso, è emerso l'interesse della Roma. Il Diavolo, infatti, si appresta ad acquistare Victor Boniface e vorrebbe prendere anche un altro attaccante. Questo potrebbe ridurre lo spazio a disposizione del messicano, anche perché sarà una sola la competizione a cui dovranno far fronte gli uomini di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, si fa avanti la Roma per Gimenez: nessuna trattativa. E i rossoneri ...

Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Orazio Accomando, di 'DAZN' e 'Sport Mediaset'. Secondo quanto riportato, infatti, la Roma avrebbe palesato il proprio interesse per Santiago Gimenez. Tuttavia, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso e lo stesso Milan avrebbe fatto sapere di non avere intenzione di privarsi del messicano in questa finestra estiva.

"Alla Roma piace molto il profilo di Santiago Gimenez, nel caso in cui uscisse Dovbyk. Oggi nessuna trattativa in corso, sia perché l’ucraino non ha offerte concrete (alternativa di Hojlund per il Napoli), sia perché il Milan non vorrebbe privarsi del messicano. Situazione da monitorare negli ultimi giorni di mercato".

