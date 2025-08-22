Milan, Gimenez: pronto a prendere vantaggio su Boniface! Le occasioni ...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan avrà bisogno subito di Santiago Gimenez , nonostante non abbia nelle gambe i novanta minuti. L’infortunio di Leao infatti accorcia le scelte in attacco del Milan. Se Rafa fosse stato bene, probabilmente avrebbe giocato di nuovo al fianco di Pulisic in attacco, ma ora toccherà a Gimenez rispondere presente. Per il messicano un'occasione importantissima: dovrà convincere Allegri contro Cremonese e Lecce e guadagnarsi un vantaggio su Boniface , prossimo all'arrivo.

Milan, Gimenez: ora tocca a te! Due occasioni uniche. E con l'arrivo di Boniface ...

Gimenez, si legge, ha segnato in amichevole contro il Leeds, e poi ha servito un bell'assist a Pulisic in Coppa Italia, sugli sviluppi di un’azione molto bella e pulita. Con l’arrivo di Boniface il discorso sarebbe abbastanza chiaro: i centravanti sarebbero loro e non sarebbe previsto che possano giocare insieme, almeno da titolari: potrebbe essere una soluzione a gara in corsa e in determinate circostanze.