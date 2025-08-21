Addio Gimenez? Boniface al Milan è fatta: ecco quando arriva. Indizio da Athekame e De Winter

L'arrivo di Victor Boniface e il possibile addio di Santiago Gimenez sono alcuni dei temi toccati dal nostro Stefano Bressi nel video

Quella di giovedì 21 agosto è stata una giornata decisamente importante in casa Milan. Il nostro Stefano Bressi, nel video qui sotto, ha trattato tutti i temi caldi in casa rossonera, dall'arrivo di Victor Boniface al possibile addio di Santiago Gimenez. Ma anche le conferenze di Koni De Winter e Zachary Athekame, a cui ha partecipato in prima persona. Per non perdervi nulla attivate anche le campanelle e seguiteci su tutti i social.