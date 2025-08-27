Calciomercato Milan, Chukwueze e Musah: cessioni vicine! Le ultime

Pianeta Milan
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla anche del Milan e fa il punto sulle cessioni. Ecco le ultime novità su Chukwueze e Musah
Emiliano Guadagnoli
Giorni di fuoco per il calciomercato del Milan. Manca sempre meno alla fine delle trattive estive, ma il club potrebbe chiudere ancora molte operazioni in entrata e in uscita. La dirigenza, infatti, starebbe ancora lavorando per quanto riguarda l'attacco, il centrocampo e la difesa. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla anche del Milan e fa il punto sulle cessioni. Ecco le ultime novità su Chukwueze e Musah da 'YouTube'.

"Chukwueze, trattativa avanzata per 25 milioni di euro al Fulham. Da capire se sarà un trasferimento a titolo definito o in prestito con diritto che poi diventa obbligo di riscatto. Il giocatore ha detto si al Fulham. Parti vicine anche per Musah all'Atalanta. Altri contatti per chiudere".

Il Milan, quindi, potrebbe cedere altri due pezzi in rosa per una possibile cifra molto importante. I rossoneri hanno già chiuso tante uscite, tra le più importanti quelle di Reijnders, Thiaw e Theo Hernandez.

