Calciomercato Milan, Chukwueze e Musah: cessioni vicine! Le ultime

Il Milan, quindi, potrebbe cedere altri due pezzi in rosa per una possibile cifra molto importante. I rossoneri hanno già chiuso tante uscite, tra le più importanti quelle di Reijnders, Thiaw e Theo Hernandez.
CALCIOMERCATO MILAN
Giorni di fuoco per il calciomercato del Milan. Manca sempre meno alla fine delle trattive estive, ma il club potrebbe chiudere ancora molte operazioni in entrata e in uscita. La dirigenza, infatti, starebbe ancora lavorando per quanto riguarda l'attacco, il centrocampo e la difesa. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla anche del Milan e fa il punto sulle cessioni. Ecco le ultime novità su Chukwueze e Musah da 'YouTube'.
"Chukwueze, trattativa avanzata per 25 milioni di euro al Fulham. Da capire se sarà un trasferimento a titolo definito o in prestito con diritto che poi diventa obbligo di riscatto. Il giocatore ha detto si al Fulham. Parti vicine anche per Musah all'Atalanta. Altri contatti per chiudere".
