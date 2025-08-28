Milan, infortunio Jashari: problema al perone. Ecco cosa si teme

Pianeta Milan
Brutte notizie per il Milan e Ardon Jashari. Secondo quanto riporta da Gazzetta.it, infortunio al perone per il centrocampista del Milan
Emiliano Guadagnoli
Il Milan scenderà in campo domani contro il Lecce. I rossoneri dovranno per forza vincere dopo il KO interno contro la Cremonese. Giorni di fuoco anche per quanto riguarda il mercato. A centrocampo si fa il nome di Rabiot, con Musah che potrebbe dire addio, ma occhio che un infortunio potrebbe cambiare le carte in tavolo. Jashari, infatti, si è fermato in allenamento. Ecco tutti i dettagli.

Milan, infortunio per Jashari

Brutte notizie per il Milan e Ardon Jashari. Secondo quanto riporta da Gazzetta.it, il centrocampista avrebbe riportato un problema serio al perone destro dopo uno scontro in allenamento a Milanello oggi con il compagno di squadra Santiago Gimenez (come detto da Allegri stesso). Il timore concreto sarebbe quello di una frattura.

Quanto dovrà stare fermo? Sicuramente qualche settimana, con gli esami che chiariranno tutto. Sicuramente non sarà disponibile per la partita contro il Lecce. Cambieranno anche le tattiche sul mercato? Vedremo quali saranno le mosse in mediana del Milan.

