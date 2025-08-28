Milan, infortunio Jashari: problema al perone. Ecco cosa si teme

Brutte notizie per il Milan e Ardon Jashari. Secondo quanto riporta da Gazzetta.it, infortunio al perone per il centrocampista del Milan

Il Milan scenderà in campo domani contro il Lecce. I rossoneri dovranno per forza vincere dopo il KO interno contro la Cremonese. Giorni di fuoco anche per quanto riguarda il mercato. A centrocampo si fa il nome di Rabiot, con Musah che potrebbe dire addio, ma occhio che un infortunio potrebbe cambiare le carte in tavolo. Jashari , infatti, si è fermato in allenamento. Ecco tutti i dettagli.

Milan, infortunio per Jashari

Brutte notizie per il Milan e Ardon Jashari. Secondo quanto riporta da Gazzetta.it, il centrocampista avrebbe riportato un problema serio al perone destro dopo uno scontro in allenamento a Milanello oggi con il compagno di squadra Santiago Gimenez (come detto da Allegri stesso). Il timore concreto sarebbe quello di una frattura.