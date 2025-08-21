Come riportato da Sky Sport, Samuel Chukwueze ha recuperato dall’infortunio muscolare rimediato nei giorni scorsi. Dunque, Massimiliano Allegri potrà contare sull’esterno nigeriano per la prima di campionato contro la Cremonese.
Milan, buone notizie: Chukwueze ci sarà contro la Cremonese
Milan, Chukwueze recupera dall'infortunio: Allegri potrà contare sul nigeriano per la sfida contro la Cremonese.
Il Milan giocherà in casa davanti ai suoi tifosi, ma dovrà fare fronte all’assenza di Leao e, come già visto contro il Bari, anche a quella del tifo, un fattore da non sottovalutare. Dunque il recupero di Chukwueze in un momento delicato per il reparto offensivo rossonero è più che mai importate.
