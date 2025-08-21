Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan infortuni Milan, buone notizie: Chukwueze ci sarà contro la Cremonese

INFORTUNI MILAN

Milan, buone notizie: Chukwueze ci sarà contro la Cremonese

Milan, buone notizie: Chukwueze ci sarà contro la Cremonese - immagine 1
Milan, Chukwueze recupera dall'infortunio: Allegri potrà contare sul nigeriano per la sfida contro la Cremonese.
Francesco De Benedittis

Come riportato da Sky Sport, Samuel Chukwueze ha recuperato dall’infortunio muscolare rimediato nei giorni scorsi. Dunque, Massimiliano Allegri potrà contare sull’esterno nigeriano per la prima di campionato contro la Cremonese.

Milan, recuperato Chukwueze ma ancora assente Leao e...

—  

LEGGI ANCHE:  Milan, la conferenza stampa di presentazione di Athekame | LIVE News >>>

Il Milan giocherà in casa davanti ai suoi tifosi, ma dovrà fare fronte all’assenza di Leao e, come già visto contro il Bari, anche a quella del tifo, un fattore da non sottovalutare. Dunque il recupero di Chukwueze in un momento delicato per il reparto offensivo rossonero è più che mai importate.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA