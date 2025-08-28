Lecce-Milan, Jashari non ci sarà: Allegri annuncia il suo infortunio

Il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, si è infatti scontrato in allenamento con Santiago Giménez. Si è fatto male e, pertanto, non sarà disponibile per la trasferta in Salento.
Diavolo in emergenza: out anche Rafa Leão—
Brutta botta, oltre che per lui, anche per il Diavolo. Il quale tra cessioni in sede di mercato e infortuni (Rafael Leão) si recherà in casa della compagine allenata da Eusebio Di Francesco con i giocatori davvero contati.
Jashari, che è entrato nella ripresa in Milan-Bari di Coppa Italia e in Milan-Cremonese di campionato, sarà costretto dunque a rinviare l'esordio in rossonero da titolare.
