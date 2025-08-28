PIANETAMILAN news milan infortuni Lecce-Milan, Jashari non ci sarà: Allegri annuncia il suo infortunio

Lecce-Milan, Jashari non ci sarà: Allegri annuncia il suo infortunio

Ardon Jashari salterà per infortunio Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026: l'annuncio del tecnico in conferenza
Domani, venerdì 29 agosto, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Via del Mare' di Lecce la sfida Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, mancherà per infortunio il nuovo acquisto Ardon Jashari.

Lecce-Milan, Jashari out per infortunio

Lo ha annunciato Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match appena terminata a Milanello.

Il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, si è infatti scontrato in allenamento con Santiago Giménez. Si è fatto male e, pertanto, non sarà disponibile per la trasferta in Salento.

Diavolo in emergenza: out anche Rafa Leão

Brutta botta, oltre che per lui, anche per il Diavolo. Il quale tra cessioni in sede di mercato e infortuni (Rafael Leão) si recherà in casa della compagine allenata da Eusebio Di Francesco con i giocatori davvero contati.

Jashari, che è entrato nella ripresa in Milan-Bari di Coppa Italia e in Milan-Cremonese di campionato, sarà costretto dunque a rinviare l'esordio in rossonero da titolare.

