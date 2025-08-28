Calciomercato Milan, Schira: “Due club francesi su Adli. Dialoghi in corso”

Yacine Adli si sta allenando da tutta l'estate con il Milan Futuro. Un chiaro segnale di come sia fuori dal progetto tecnico del Milan di Massimiliano Allegri. Dunque, il suo nome era sempre rimasto valido per quanto riguarda il calciomercato in uscita dei rossoneri. Finora, però, la dirigenza non è riuscita a trovare una sistemazione per il centrocampista franco-algerino. Tutte le offerte arrivate in via Aldo Rossi sono state rispedite al mittente dallo stesso giocatore. Adli, infatti, è ancora in attesa di un progetto ambizioso che lo convinca. In merito, Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha pubblicato sul suo profilo X un aggiornamento.
Le sue parole: "Due club di Ligue 1 hanno chiesto Yacine Adli al Milan nelle ultime ore. Dialoghi aperti". Arriva dunque una svolta per il futuro di Adli? Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi, nella speranza che i progetti tecnici di queste squadre possano convincere Adli, reduce da una buona stagione con la maglia della Fiorentina.
