Calciomercato Milan, Schira: “Due club francesi su Adli. Dialoghi in corso”

Yacine Adli si sta allenando da tutta l'estate con il Milan Futuro. Un chiaro segnale di come sia fuori dal progetto tecnico del Milan di Massimiliano Allegri. Dunque, il suo nome era sempre rimasto valido per quanto riguarda il calciomercato in uscita dei rossoneri. Finora, però, la dirigenza non è riuscita a trovare una sistemazione per il centrocampista franco-algerino. Tutte le offerte arrivate in via Aldo Rossi sono state rispedite al mittente dallo stesso giocatore. Adli, infatti, è ancora in attesa di un progetto ambizioso che lo convinca. In merito, Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha pubblicato sul suo profilo X un aggiornamento.