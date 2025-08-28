Calciomercato Milan, Moretto: “Jimenez verso l’addio. Novità sulla formula”

Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Alex Jimenez verso l’addio al Milan: Como favorito, possibili interessamenti di Roma e Bournemouth? Ecco la possibile formula.
Alex Jimenez, giovane terzino spagnolo classe 2005 del Milan, potrebbe presto lasciare i colori rossoneri. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, sul proprio profilo X, la dirigenza rossonera starebbe valutando la sua cessione.

Tra i club interessati allo spagnolo, oltre al Como, che sembra in pole, ci sarebbero anche la Roma (magari legata all’affare Dovbyk) e il Bournemouth. La dirigenza del Milan valuta una cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto per l'ex Real Madrid. In questo modo il club potrebbe realizzare un'altra grande plusvalenza. L'ennesima di questa sessione di calciomercato.

Ecco le parole di Matteo Moretto su X: "Álex Jiménez verso l’addio al Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un trasferimento a titolo definitivo o prestito con obbligo. Como, Roma e Bournemouth in corsa".

