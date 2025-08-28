Pianeta Milan
Milan, Jimenez non convocato per il Lecce! Quante richieste sul mercato

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla anche di Alex Jimenez: il terzino rossonero non convocato per Lecce-Milan. Le ultime
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan scenderà in campo domani contro il Lecce. I rossoneri dovranno per forza vincere dopo il KO interno contro la Cremonese. Giorni di fuoco anche per quanto riguarda il mercato. A centrocampo si fa il nome di Rabiot, con Musah che potrebbe dire addio, ma occhio che un infortunio potrebbe cambiare le carte in tavolo. Jashari, infatti, si è fermato in allenamento. Non solo centrocampo, anche in difesa ci sono possibili movimenti: in entrata occhio ad Akanji, mentre Jimenez potrebbe salutare il Diavolo.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla anche di Alex Jimenez: il terzino rossonero non convocato per Lecce-Milan. Le ultime

"Álex Jimenez non convocato per la trasferta di Lecce. Non solo il Como e la Roma, nelle ultime ora anche il Bournemouth ha chiesto informazioni per un prestito".

Un segnale molto importante per il terzino rossonero che sembrerebbe quindi destinato a lasciare il Milan in questi ultimi giorni di agosto.

