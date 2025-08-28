"Nkunku sarà un nuovo giocatore del Milan. Appena dopo la chiamata del Milan tanti club si sono mossi sul francese, ma c'è l'accordo. 37 milioni di euro garantiti al Chelsea, più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita". Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Nkunku e le mosse in difesa tra Akanji e Kiwior. Ecco le ultime novità da 'YouTube': "Pronte le visite mediche. Per Harder ci risulta tutto bloccato, incagliato".
Calciomercato Milan, Romano: "Akanji non apre al Gala. Nessuna offerta, ma …"
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Nkunku e le mosse in difesa tra Akanji e Kiwior. Ecco le ultime novità
Calciomercato Milan, Romano: "Occhi su Akanji e Kiwior". Le ultime
Gli obiettivi per la difesa: "In difesa va tenuto Akanji. Il City l'ha venduto al Galatasaray per 15 milioni di sterline. Lui non ha ancora accettato perché sa che ci sono altre squadre. Il Milan si è informato, ma non ci sono ancora offerte. Ha chiamato il City per capire le condizioni. Kiwior teniamolo in caldo".
Questi i movimenti in difesa e in attacco del Milan. Vedremo quali saranno i colpi in entrata per il Diavolo.
