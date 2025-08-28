Calciomercato, Moretto: “Nkunku-Milan, ecco quando è prevista la firma”

Moretto svela: Nkunku sarà a Milano domani per visite e firma col Milan: operazione da oltre 40 milioni, contratto fino al 2030
Come riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio profilo X, il giorno di Christopher Nkunku al Milan sarà domani. Infatti, nella giornata di venerdì 29 agosto l’attaccante francese del Chelsea sarà a Milano per svolgere le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina.
Calciomercato, Nkunku-Milan: programma, cifre e dettagli
—
Successivamente, sempre nella giornata di domani, firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al 2030. L’operazione Nkunku costerà al club rossonero oltre 40 milioni di euro, mentre al giocatore andranno 5 milioni netti a stagione. Ecco le parole di Moretto su X: "Nkunku-Milan, la firma è prevista per domani".