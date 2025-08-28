Calciomercato Milan, Moretto svela: “Contatti con Akanji e Kiwior”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto arretrato. I due nomi valutati dal Milan sono Manuel Akanji del Manchester City e Jakub Kiwior dell’Arsenal. Quella del difensore centrale è una volontà espressa chiaramente da Massimiliano Allegri anche dopo la pessima prova difensiva offerta contro la Cremonese.