Calciomercato Milan, Moretto svela: “Contatti con Akanji e Kiwior”

Calciomercato: il Milan segue Akanji e Kiwior: contatti avviati. La difesa di Allegri attende rinforzi. Ecco le parole di Moretto
Come riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto arretrato. I due nomi valutati dal Milan sono Manuel Akanji del Manchester City e Jakub Kiwior dell’Arsenal. Quella del difensore centrale è una volontà espressa chiaramente da Massimiliano Allegri anche dopo la pessima prova difensiva offerta contro la Cremonese.
Calciomercato Milan, Akanji e Kiwior gli obiettivi per la difesa
—
Secondo Moretto, per entrambi, la dirigenza rossonera avrebbe avuto contatti recenti per capire la situazione. Sul difensore polacco va sottolineato che è molto vicino al Porto, quindi la vicenda resta da monitorare.