Milan, il sorriso di Allegri: 'Rabiot? Ecco cosa posso dirvi ...'
Adrien Rabiot al Milan in questa sessione estiva di calciomercato? Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, in cuor suo, ci spererebbe
Un contratto di almeno due anni, quindi con scadenza 30 giugno 2027, magari con opzione per una terza stagione e uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione: questa sarebbe la proposta recapitata dal Milan alla madre-agente di Adrien Rabiot, la signora Veronique, per convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero.

Difficile che accetti, ma non impossibile. Rabiot vorrebbe giocare la Champions League e ci sono società a lui interessate (come, ad esempio, gli inglesi del Tottenham) che possono offrire al centrocampista transalpino, classe 1995, di calcare il palcoscenico della più prestigiosa competizione europea per squadre di club.

Così come giocarla con la maglia dell'Olympique Marsiglia, nonostante al momento sia fuori rosa, è un'altra opzione possibile. Il fascino del Milan, però, è innegabile e Rabiot, con i rossoneri, aveva già flirtato - come si ricorderà - l'anno passato. Il direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, Geoffrey Moncada, ha un ottimo rapporto con la mamma-agente Veronique. Pertanto, fino all'ultimo giorno di questa sessione estiva di calciomercato guai a dare per morta l'ipotesi Milan per l'ex PSG e Juventus.

A proposito, perché nella Juve il giocatore francese ha instaurato un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, che, secondo i 'rumors' degli ultimi giorni, avrebbe avanzato alla sua dirigenza tre precise richieste in entrata per questi ultimi, convulsi giorni di trattative: un difensore, poi Rabiot e Dušan Vlahović.

"Non lo sento da prima delle vacanze, è un giocatore del Marsiglia"

Oggi, a Milanello, in occasione della conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, ad Allegri è stata rivolta una precisa domanda: "Ha sentito Adrien Rabiot?" e il tecnico livornese, con un sorriso largo ed accogliente, con una punta di imbarazzo, ha risposto "Assolutamente no, da prima delle vacanze!". Nessuno, però, sembra realisticamente credere ad Allegri, sapiente comunicatore.

"È un giocatore del Marsiglia", ha incalzato poi il nuovo allenatore del Milan che, però, non ha voluto lasciare i cronisti presenti in sala senza un titolo un po' più concreto. Perché ha aggiunto: "Quando lui è arrivato alla Juventus, io me ne sono andato - ha scherzato Allegri -: però questo ve lo posso dire, Adrien è un ragazzo al quale sono affezionato. Sono affettivamente legato a lui perché abbiamo lavorato insieme". E se sono rose (rossonere) magari (ri)fioriranno.

